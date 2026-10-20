Sarà ad Assolo la prossima tappa di “PasseG..Giare in Autunno”, l’iniziativa all’insegna del turismo lento in Marmilla. Sabato 24 ottobre, tra le bellezze del territorio di Assolo, è infatti in programma l’iniziativa oramai collaudata del Consorzio Turistico Due Giare, che per l’organizzazione si avvale della Fondazione Parte Montis con il sostegno di Sardegna Trail, associazione “Senelacanas”, Regione e Sardegna Turismo. Le tappe del nuovo appuntamento prevedono la camminata nel paese e nel territorio ai piedi dell’altopiano della Giara, tra centro storico, la località “Cabirada”, il Parco della Giara e “Zeppara Manna”. Un percorso lungo poco meno di 10 chilometri, con un dislivello di 360 metri, di difficoltà media e adatta a camminatori abituali.

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