Assolo, sabato 24 ottobre la nuova tappa di "PasseG..Giare in Autunno"Un percorso di 10 chilometri ai piedi dell'altopiano. Un'occasione per scoprire le bellezze della Marmilla a passo lento
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Sarà ad Assolo la prossima tappa di “PasseG..Giare in Autunno”, l’iniziativa all’insegna del turismo lento in Marmilla. Sabato 24 ottobre, tra le bellezze del territorio di Assolo, è infatti in programma l’iniziativa oramai collaudata del Consorzio Turistico Due Giare, che per l’organizzazione si avvale della Fondazione Parte Montis con il sostegno di Sardegna Trail, associazione “Senelacanas”, Regione e Sardegna Turismo. Le tappe del nuovo appuntamento prevedono la camminata nel paese e nel territorio ai piedi dell’altopiano della Giara, tra centro storico, la località “Cabirada”, il Parco della Giara e “Zeppara Manna”. Un percorso lungo poco meno di 10 chilometri, con un dislivello di 360 metri, di difficoltà media e adatta a camminatori abituali.