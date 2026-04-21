Prenderà il via nella giornata di oggi, a Villa Verde, il nuovo servizio “Punto Digitale Facile”. Lo sportello sarà aperto ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.20, nei locali della Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”.

Il “Punto Digitale” sarà al servizio degli utenti per ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Sarà attivo a cadenza quindicinale (due volte al mese) sino al mese di settembre, il martedì.

Il servizio di facilitazione digitale "Punto Digitale Facile" è gestito dall'Unione dei Comuni “Alta Marmilla” nell’ambito delle misure presenti nel PNRR. Per presentare il servizio, inoltre, questo pomeriggio, alle 17, ci sarà un incontro aperto a tutti, sempre nei locali della Biblioteca.

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