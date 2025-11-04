Al Move The Box di Villa Verde penultimo appuntamento con la rassegna “INTRECCI - Storie, suoni e magie per tutte le età”. Sabato 8 novembre, alle 17, la fiaba dei Fratelli Grimm si trasforma in inno all'accettazione di sé con l’esilarante “Cappuccetto gRosso” della “Compagnia Molino d’Arte”.

La rassegna è organizzata dall'Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro e continua il suo percorso nel cuore della Marmilla, animando il Centro di produzione culturale “Move The Box” con un pomeriggio dedicato ai più giovani. In scena “Cappuccetto gRosso”, una rivisitazione teatrale della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Lo spettacolo vede sul palco Filippo Giordano, Angela Borromeo e Manuel Santagata diretti da Antonello Arpaia.

L’allestimento non si limita a ripercorrere i binari classici della narrazione, ma arricchisce la trama con temi contemporanei e fondamentali per la crescita dei più piccoli, come il rapporto con il cibo e l'accettazione del proprio corpo, sottolineando l'importanza di affrontare le proprie paure e saper chiedere aiuto.

