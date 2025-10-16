Prosegue, a Villa Verde, la rassegna “INTRECCI - Storie, suoni e magie per tutte le età” negli spazi del Centro Move The Box. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro.

Sarà un fine settimana ricco di eventi. Sabato 18 ottobre, alle 17, il via con “Tutto l’Amore del Mondo”, un connubio di musica e poesia con Gisella Vacca e Renato Muggiri, prodotto da Il Crogiuolo. Lo spettacolo si concentra interamente sul tema universale dell'amore nelle sue innumerevoli sfaccettature, dall'innocenza all'ardore passionale, dalla stanchezza alla dipendenza e al travaglio, attraverso brani celebri e composizioni inedite, due delle quali firmate dal compositore Renato Muggiri.

Domenica 19 ottobre, sempre alle 17, la rassegna sposterà il suo focus sui giovani, con “Amici Interstellari” prodotto da L’Effimero Meraviglioso, che vedrà sul palco Alessandro Redegoso e Alessio Arippa. Ambientato in un campo da basket periferico, lo spettacolo narra la storia di Michele, un ragazzino che, benché amante della pallacanestro, ha difficoltà a integrarsi e a trovare compagni di gioco. L'incontro con un giovane alieno goffo, atterrato proprio su quel campetto per una missione di ricognizione, trasforma lo spazio in un microcosmo dove la diversità diventa un catalizzatore di conoscenza, crescita e inclusione sociale.

