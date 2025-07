Domani, giovedì 24 luglio, nuovo appuntamento con la rassegna “Biblioteca sotto le stelle”, organizzata dalla biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, con il sostegno del Comune. Alle 21.30, nel cortile interno della stessa biblioteca, è in programma “Il libro è servito”: ovvero giochi di parole nel menù della notte. Una serata gioco senza limiti di età, che si svolgerà con squadre composte a sorteggio casuale per bilanciare età e competenze. Le iscrizioni saranno a partire dalle 21.15, nel cortile interno della Biblioteca. Dalle 19.30 alle 20.30, invece, come ogni giovedì, appuntamento con la pratica di “Qi Gong Taoista”, con il maestro Corrado Minnei.

