ll sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, sarà domani 23 luglio alle ore 14.30 in visita ufficiale alla Base Stagionale Aib di Terralba, in via Neapolis. Ad accompagnarlo ci sarà il capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino. Ad accoglierli, oltre al Prefetto di Oristano, al Questore e ai sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, saranno presenti le principali autorità civili e militari del territorio.

La visita, resa nota attraverso un comunicato del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano Angelo Ambrosio, rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e operativa. La base Aib (antincendi boschivi), attivata stagionalmente grazie alla convenzione con la Regione è diventata negli anni un presidio fondamentale per la tutela del territorio dal rischio incendi, soprattutto nei mesi estivi.

Proprio per l’importanza strategica che riveste per il territorio, il comando provinciale ha recentemente avanzato la proposta di trasformare la base in una sede distaccata permanente dei Vigili del Fuoco. L’incontro di domani sarà l’occasione per discutere concretamente questa possibilità e rafforzare la sinergia tra istituzioni locali, regionali e nazionali.

Un passo decisivo per migliorare la sicurezza e la tempestività degli interventi in un’area fortemente esposta al rischio ambientale.

