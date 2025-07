Due serate diverse con un’unica grande protagonista: Sophye Soliveau, arpista e cantante francese originaria della Guadalupa, tra le rivelazioni più luminose del nuovo panorama soul europeo. Che in città si esibirà durante il festival Dromos.

Il primo appuntamento mercoledì alle 21 nella chiesa di Santa Chiara, con il concerto in solo “Spes non confundit”, «titolo preso in prestito dalla bolla di papa Francesco per il Giubileo del 2025. Un'esibizione intima, poetica, ispirata e in dialogo con lo spirito profondo di questa ventisettesima edizione del festival all'insegna di “Hope”, dove la musica di Soliveau si intreccerà alle parole tratte dal testo pontificio, lette dalla promotrice culturale Bruna Bianchina», sottolineano gli organizzatori. Venerdì invece, dalle 22, Sophye Soliveau si esibirà insieme a Slighty Maitrel, David Tshimanga e Rosanne Joseph ai cori, Eric Turpaud al basso e Sabri Belaid alla batteria, in un concerto in piazza Duomo. «Il biglietto per la serata, in vendita sulla pagina Ticket del sito di Dromos, costa 17.25 euro (più 1,12 di commissioni), ridotto a 8,70 (più 0,57) per i residenti a Oristano. Informazioni e ulteriori notizie sempre sul sito www.dromosfestival.it», concludono gli organizzatori.

