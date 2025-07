Come da tradizione estiva si rinnova, a Siapiccia, l’appuntamento con la Sagra delle Polpette. Organizzata dalla Pro loco, con la collaborazione con il Comune, sabato 26 luglio si terrà la dodicesima edizione, che vedrà le massaie del paese impegnate nella realizzazione di una pietanza semplice ma sempre apprezzata. Nella centrale piazza Garibaldi, il programma inizierà alle 18, con la novità dell’edizione 2025: la possibilità di effettuare una visita guidata gratuita alla scoperta del Santuario della Madonna del Rimedio e della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò. Alle 20.30 il via alla cena, con un menù degustazione (adulti 15 euro, 8 euro per i bambini dai 3 agli 8 anni) che prevede malloreddus al sugo di polpette, polpette in umido, polpette fritte e al sugo, formaggio, pane, vino e acqua. La serata, inoltre, sarà allietata dal gruppo musicale “Armonia Sarda”. Presenti anche gli stand per la vendita dei prodotti artigianali.

