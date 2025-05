Ha preso il via il progetto “Benessere in Movimento – Corretti stili di vita e salute”, promosso dai Comuni di Assolo, Ruinas e Villa Sant’Antonio. Le prime due giornate, svolte nella scuola primaria di Villa Sant’Antonio, hanno registrato un importante successo in termini di partecipazione e coinvolgimento da parte degli alunni e del personale scolastico, grazie anche all’impegno e al lavoro della dirigente scolastica e preside dell'Istituto Comprensivo di Ales, Annalisa Frau.

«Sono estremamente soddisfatto di questo progetto - ha dichiarato il sindaco di Villa Sant’Antonio Fabiano Frongia - e valuto in modo molto positivo l’esperienza che stiamo portando avanti nel nostro Comune. È un’iniziativa educativa di grande valore, che pone le basi per una crescita sana e consapevole dei nostri ragazzi, affrontando temi fondamentali come la corretta alimentazione e il benessere psicofisico».

“Benessere in Movimento” prosegue ora con un calendario di appuntamenti che a maggio coinvolgeranno la scuola secondaria di primo grado di Ruinas. Gli studenti prenderanno parte a 4 incontri didattici dedicati alla corretta alimentazione e al benessere mentale, il 5 e 12 maggio (dalle 14.30 alle 18) e il 7 e 14 maggio (dalle 8.30 alle 12.30). Gli incontri alterneranno momenti teorici a esperienze pratiche, tra cui le degustazioni guidate di prodotti tipici della dieta mediterranea, con l’obiettivo di favorire nei ragazzi scelte più consapevoli e sostenibili in fatto di cibo e stili di vita.

