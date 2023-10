Ha preso avvio nei giorni scorsi, nella Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio, il progetto educativo-didattico “Cantiamo in lingua sarda”. L’obiettivo del corso è quello di offrire opportunità ai piccoli dai 6 ai 10 anni, tutte le classi, per socializzare, realizzare un progetto di gruppo, esprimersi e comunicare, con l’utilizzo di linguaggi specifici, e mantenere vivo il legame che unisce comunità, territorio e generazioni con riferimento alla tradizione locale.

Le attività sono state programmate in collaborazione con il Coro “Ghentiana” di Ruinas, attraverso l’intervento a scuola del Direttore del Coro, il Maestro Giovanni Andrea Puddu. Puddu, che oltre al coro di Ruinas dirige anche quelli “Sa Pintadera” di Oristano, “Santa Osanna” di Busachi e “La Vega” di Milis, preparerà i piccoli per l’esecuzione di canti in lingua sarda, per circa due mesi (fino a dicembre) durante l’orario curricolare, su iniziativa dell’insegnante del plesso scolastico, Martina Alias. Nel progetto sono coinvolti circa 30 bambini che proporranno, assieme al Coro “Ghentiana”, alcuni canti a tema in lingua sarda nel corso del periodo natalizio.

