Ammontano a 20 mila euro le risorse destinate dall’amministrazione comunale di Ghilarza alle associazioni sportive del paese. Nei giorni scorsi l’esecutivo Licheri ha dato gli indirizzi agli uffici per attivarsi con il bando destinato alla concessione dei contributi. “Il Comune di Ghilarza riconosce all’attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, formazione umana, tutela della salute e del benessere psico-fisico e, più in generale, fattore di crescita civile della società. Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto rappresenta un importante strumento di educazione, stimolatore di valori universali positivi”, sottolineano dalla Giunta comunale.

E proseguono: “Lo sport nel nostro Comune è svolto principalmente all’interno di Associazioni sportive dilettantistiche che sono quindi strumento per il raggiungimento del benessere fisico e sociale, individuale e collettivo, soprattutto per le più giovani generazioni”. Secondo quanto previsto dal regolamento per l’assegnazione dei contributi si terrà conto del numero di soci componenti le associazioni, del numero di atleti regolarmente tesserati; del numero di atleti Under 18, delle spese sostenute per iscrizioni, affiliazioni, tesseramenti, della partecipazione a campionati ufficiali e/o tornei regolarmente autorizzati dalle rispettive federazioni, delle ore di attività sportiva tecnica e didattica qualificata messe a disposizione degli atleti; delle spese per la fornitura di energia elettrica e di fornitura idrica, dei costi generali sostenuti (riservato alle sole associazioni che non utilizzano impianti comunali), delle attività sportive realizzate destinate esclusivamente alle persone con disabilità.

