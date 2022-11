Venticinque ulivi secolari molto presto abbelliranno l’ingresso di Nurachi. Si tratta di un regalo da parte di una famiglia di Oristano affezionata al paese. Sono gli eredi del geometra Umberto Marcoli.

Con una lettera inviata recentemente al Comune hanno espresso la volontà di donare le piante per un preciso motivo, e cioè ricordare l’ingegnere Costante Bianchi, sostenitore delle sezioni del partito socialista anche nel comune di Nurachi, famoso per avere bonificato le aree palustri di Nurachi e dei paesi limitrofi. Poiché la società Bianchi, di cui negli anni trenta il geometra Marcoli era il direttore, a Nurachi realizzò diverse opere pubbliche la famiglia ha deciso di donare gli alberi proprio a questo territorio. Gli eredi doneranno tutti gli ulivi con la certificazione prevista per legge e tutte le informazioni per la conservazione. Ma non solo.

La zona che il Comune ha individuato verrà intitolata a queste due figure per aver portato un importante sviluppo economico al paese, mediante la bonifica idraulica e l’introduzione di nuove tecniche agricole. «Siamo onorati per questo regalo - ha detto il sindaco di Nurachi Renzo Ponti - Sarà nostra cura recuperare tutte le informazioni su tutto ciò che la società Bianchi fece nel nostro territorio. Memorie storiche che poi verranno in qualche modo pubblicizzate».

