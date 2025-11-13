I Carabinieri della Stazione di Usellus unitamente ai colleghi di Asuni e Ruinas hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano un trentaseienne già noto alle forze dell’ordine per il reato di furto aggravato.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Mogoro attraverso anche le analisi delle telecamere dislocate nel paese, hanno permesso di individuare l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una parte della refurtiva trafugata in un’azienda agricola a Usellus.

Un altro furto, scrivono i carabinieri in una nota, «risolto rapidamente dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano che, anche in questa occasione, non mancano di evidenziare l’importanza di denunciare immediatamente alle Forze di Polizia e di dotarsi di un impianto di videosorveglianza moderno ed efficiente particolarmente utile, in caso di commissione di reati, ad individuarne gli autori». «Questo episodio - afferma il Comandante Provinciale Colonnello Steven Chenet - riporta l’attenzione sulla sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. La collaborazione tra le Stazioni Carabinieri e i cittadini ha consentito di risolvere rapidamente il caso, facendo luce su un furto che avrebbe potuto restare impunito. Le attività di pattugliamento e le operazioni di controllo del territorio sono amplificate da collaborazioni con la comunità locale, che risultano essenziali per la raccolta di informazioni».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata