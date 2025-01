Caso risolto: Daniela Siddi sarà la nuova consigliera del gruppo di minoranza PrimaVera Uras. Un caso che nel paese del terralbese in questi giorni sta facendo discutere e non poco. Siddi prima è stata invitata a far parte del gruppo, poi però il Comune ha deciso di metterla alla porta per ragioni di incompatibilità. Ora invece si cambia di nuovo.l Durante il Consiglio comunale, in programma il 31 gennaio alle 15, con un solo punto all'ordine del giorno, ci sarà la "Rimozione della causa di incompatibilità" approvata durante l'assemblea del 9 gennaio scorso. E la successiva convalida dell'elezione della consigliera.

Siddi entra al posto di Rita Porcu, che si è dimessa il mese scorso per dare permettere alla collega di lista di intraprendere questa nuova avventura in Comune. Il sindaco Samuele Fenu durante l'ultima assemblea aveva dichiarato che, da varie verifiche, era emersa un'incompatibilità poichè Siddi risultava socio di maggioranza della società concessionaria della gestione del chiosco comunale. Questo anche alla luce di un parere chiesto al Dipartimento Affari Interni e Territoriali e alla prefettura. “La consigliera poi ha presentato ulteriori documenti che hanno fatto cadere questa possibilità - spiega il primo cittadino Samuele Fenu - Ecco perché adesso possiamo procedere con la convalida dell'elezione. Quindi la vicenda si è risolta".

