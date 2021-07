È in programma la prossima settimana, nella sede dell’Unione dei Comuni dei Fenici, in località “Gutturu Olias” a Palmas Arborea, il workshop “Il Territorio come Opportunità”. È il primo degli eventi organizzati dall’ente per sostenere la creazione e il potenziamento delle imprese nei settori del turismo, produzioni agroalimentari, artigianato, cultura e servizi. “Si tratta – commenta il presidente dell’Unione, Emanuele Cadoni, 45 anni – di una importante iniziativa a supporto di tutti coloro che vogliono creare impresa o rafforzare un’azienda già esistente”.

Il programma prevede attività informative e simulazioni con la redazione di progetti da candidare sulle diverse linee di finanziamento. Ai lavori saranno presenti relatori e testimonial d’eccezione quali Nicola Patrizi, presidente nazionale di Federterziario, Stefano Schirru, responsabile regionale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Rocco Meloni, presidente dell’associazione Albergatori dell’Ogliastra, e Monica Fanni, direttrice dell’Agenzia Regionale R&M Servizi. La partecipazione ai lavori, in programma giovedì e venerdì prossimo, a partire dalle 8.30, è totalmente gratuita.

“L’intervento voluto da tutti i sindaci dell’Unione – commenta l’assessore dell’Unione e vice sindaco di Santa Giusta, Pier Paolo Erbì, 56 anni – fornirà informazioni aggiornate e puntuali e andrà a sostenere i giovani, le donne e gli operatori del territorio nella formulazione di progetti vincenti che contribuiscano concretamente allo sviluppo delle Comunità”.

