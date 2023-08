Terralba aderisce al progetto “Paese dei bikers” di un gruppo di motociclisti della cittadina, con l’obiettivo di realizzare un percorso turistico per i centauri lungo la strada statale 126.

«Il percorso, denominato Route SS126, ripercorrerà una delle più importanti vie di collegamento del sud-ovest della Sardegna. È la strada statale mineraria, perché attraversa un vasto territorio con numerose miniere carbonifere e metallifere», spiega l’amministrazione comunale in una nota.

Proseguendo lungo la Route SS126, il moto-turista potrà visitare non soltanto i siti culturali più noti del percorso, ma anche l’entroterra sardo e i suoi comuni, sostenendo così l’economia locale.

La giunta guidata dal sindaco Sandro Pili ha approvato il progetto lo scorso 4 agosto: «Sarà un’occasione per apprezzare le nostre eccellenze: non solo il territorio, ma anche la cultura e le tradizioni, come l’artigianato e il commercio», fa sapere il Comune.

Con “Terralba paese dei bikers” si cercherà di puntare alla qualità dell’accoglienza ma anche a realizzare un volano per le tante attività terralbesi, favorendo infine uno sviluppo di tipo sostenibile.



