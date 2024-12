Fra le tante iniziative realizzate per rendere più bello e colorato in occasione delle feste, particolarmente apprezzato e gradito da tutti è stato il pogetto: “Bosa, un borgo incantato a Natale” promosso dal gruppo di volontari DecoriAMO Bosa.

Maria Pia Cossu, componente del gruppo spiega iul obiettivi. “Abbiamo finalmente concretizzato il nostro progetto, trasformando i principali vicoli del centro storico, in un luogo incantevole grazie a decorazioni e altre installazioni realizzate a mano da noi e coinvolgendo attivamente la comunità locale. Vogliamo condividere con tutti il risultato di questo lavoro collettivo e sensibilizzare i bosani sull’importanza della partecipazione comunitaria”.

Il gruppo dei decoratori è composto da 16 persone, ma anche altre aiutavano in strada ad allestire. I vicoli coinvolti sono: Via Carmine, Via Seminario, Via Bonaria, Piazza Corte Intro, dove è stata installata pure una barca a vela. A Casciu Quartieri un vicolo al coperto sono state invece installate delle reti e appese le letterine dei desideri dei bambini delle scuole elementari e medie.

Poi all’inizio di Via Carmine cittadini e visitatori possono trovare appesi i biglietti dei desideri dei bambini ad un albero offerto da Forestas. Il progetto con le scuole si chiama "Esprimi un desiderio".

© Riproduzione riservata