Avrebbe raggirato decine di persone, spesso conoscenti e amici, speso fragili o con problemi familiari, agganciandoli e promettendo loro che si sarebbe occupata di attività di intermediazione o consulenza bancaria, erariale e burocratica, di seguire eventuali cause ereditarie, o effettuare investimenti, assicurazioni.

In questo modo si sarebbe fatta consegnare ingenti somme di denaro che avrebbe utilizzato anche per il gioco d'azzardo. Lo hanno scoperto i carabinieri e i militari della Guardia di finanza di Oristano.

Per la responsabile è scattato il provvedimento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sequestrati beni mobili, immobili, conti correnti bancari e conti gioco. La donna è accusata di truffa ed estorsione. Secondo quanto emerso dalle indagini il raggiro ammonterebbe a oltre 235mila euro.

«Dalle indagini - sottolineano gli investigatori - è emerso che i truffati, tutti dell'Oristanese, erano spesso persone personalmente conosciute dalla donna e agganciate con varie scuse». Le indagini proseguono per individuare anche eventuali altre vittime.

