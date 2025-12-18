Truffava amici e conoscenti con la scusa delle intermediazioni finanziarie, raggiri per 235mila euroDonna indagata nell’Oristanese, le ingenti somme che si faceva consegnare usate anche per il gioco d’azzardo
Avrebbe raggirato decine di persone, spesso conoscenti e amici, speso fragili o con problemi familiari, agganciandoli e promettendo loro che si sarebbe occupata di attività di intermediazione o consulenza bancaria, erariale e burocratica, di seguire eventuali cause ereditarie, o effettuare investimenti, assicurazioni.
In questo modo si sarebbe fatta consegnare ingenti somme di denaro che avrebbe utilizzato anche per il gioco d'azzardo. Lo hanno scoperto i carabinieri e i militari della Guardia di finanza di Oristano.
Per la responsabile è scattato il provvedimento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sequestrati beni mobili, immobili, conti correnti bancari e conti gioco. La donna è accusata di truffa ed estorsione. Secondo quanto emerso dalle indagini il raggiro ammonterebbe a oltre 235mila euro.
«Dalle indagini - sottolineano gli investigatori - è emerso che i truffati, tutti dell'Oristanese, erano spesso persone personalmente conosciute dalla donna e agganciate con varie scuse». Le indagini proseguono per individuare anche eventuali altre vittime.
(Unioneonline)