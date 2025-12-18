Doppio appuntamento, il prossimo weekend, con “Armonie di Natale – Ruinas 2025”, iniziativa voluta dall'Amministrazione Comunale che fino al 31 dicembre animerà il piccolo borgo della Marmilla con eventi e iniziative mirate a coinvolgere residenti e visitatori di ogni età. Sabato, alle 17, negli spazi del Centro Sociale, il live prodotto da Palazzo d’Inverno “Natale nel Mondo – Paese che vai, canto di Natale che trovi” con Giusy Murgia Onnis, Gianluca Podda ed Enrico Atzeni. Il giorno seguente, domenica 21 dicembre, con inizio alle 18, lo spettacolo teatrale “Tacchino Ripieno”, nei locali del Salone Parrocchiale. La messinscena prodotta da L’Effimero Meraviglioso vede sul palco Michela Cidu, Elisa Giglio, Valentino Pili e Alessandro Redegoso diretti da Francesco Cappai e Leonardo Tomasi che firmano anche il testo. La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, con il contributo del Comune di Ruinas, del Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca, dell'Assessorato Alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura.

