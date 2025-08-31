Un turista ha perso la vita lungo la costa di Corona Niedda, a Tresnuraghes.

L’uomo è stato stroncato da un malore: improvvisamente si è accasciato in una caletta, subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli uomini della capitaneria di porto.

I soccorritori hanno cercato di rianimare l’uomo che però non si è più ripreso. Sul posto anche i carabinieri per ulteriori accertamenti.

- Notizia in aggiornamento -

© Riproduzione riservata