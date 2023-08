Anche attraverso la comunicazione, il Comune di Tresnuraghes ha l’ambizione di diventare sempre di più un paese a vocazione turistica. Nel sito istituzionale, in fase di trasformazione per renderlo adeguato alle nuove direttive ministeriali, si sta lavorando infatti per inserire all’interno dello stesso una sezione prettamente turistica, con l’obiettivo di promuovere il territorio e le tradizioni.

Secondo gli intendimenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Mastinu, verrà contestualmente data maggiore visibilità alle strutture ricettive tresnuraghesi. «Per fare ciò – afferma il primo cittadino - è stata richiesta la collaborazione di tutti i titolari di alberghi, affittacamere, B&B, punti ristoro, al fine di avere una scheda, riportante la descrizione della struttura, una galleria fotografica, i servizi offerti e i propri contatti».

Grazie al sito il turista potrà dunque trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

© Riproduzione riservata