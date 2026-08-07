Un’altra tragedia sulle strade dell’Isola. Nella tarda serata di ieri in un violentissimo tamponamento sulla Statale 131 al chilometro 117, a poca distanza dal bivio per Paulilatino, ha perso la vita un 53enne nato a Mara e residente a Oristano, Gian Luca Unali.

Due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in gravi condizioni.

L’impatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri e, secondo quanto accertato dalla polizia stradale di Macomer, sarebbe avvenuto in prossimità di un restringimento della carreggiata per la presenza di un cantiere.

L’urto è stato devastante, l’Audi è finita con violenza contro la Peugeot: il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della stradale che fino a tarda notte hanno effettuato i rilievi. Inizialmente per poter eseguire i rilievi, la polizia ha dovuto chiudere quel tratto della strada Statale in direzione Cagliari e deviare il traffico sulla Complanare. A tarda notte la circolazione ha ripreso regolare.

Gli agenti sono al lavoro per chiarire la dinamica, non si esclude che il tamponamento possa essere stato causato da un malore del conducente dell’Audi ma potrebbe esserci stati anche un repentino rallentamento dell’auto dei turisti proprio a causa dell’inizio del cantiere stradale dell’Anas. E la vittima al volante dell’Audi, lanciata a forte velocità, potrebbe non aver avuto il tempo di frenare.

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