L’attesa è finita. Dopo anni di attese e rinvii, il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per la gestione dell’area camper e dell’area Grandi Eventi di Torre Grande. Le due strutture possono finalmente uscire dall’immobilismo, anche se la stagione turistica è ormai destinata a sfumare , considerato che prima dell’apertura saranno necessari nuovi interventi e la conclusione della gara.

L’amministrazione ha scelto di affidare le due infrastrutture con un unico bando, superando l’ipotesi di una gestione separata. La concessione durerà vent’anni, prorogabili fino a trenta, con un canone annuo a base d’asta di 35 mila euro, ridotto al 10% nei primi tre anni per favorire gli investimenti iniziali.

Il futuro gestore dovrà completare e riqualificare entrambe le aree. Per l’area camper sono previsti interventi sull’ufficio accoglienza, i servizi igienici, l’impianto antincendio e la viabilità interna; nell’area Grandi Eventi dovranno essere completate le infrastrutture, installata la videosorveglianza e migliorati gli accessi.

«Attraverso una concessione di lungo periodo vogliamo favorire investimenti qualificati», osserva il sindaco Massimiliano Sanna. Il bando assegnerà il peso maggiore alla qualità dei progetti, premiando innovazione e sostenibilità. Sono previste anche premialità per chi realizzerà opere aggiuntive: serviranno investimenti da almeno 50 mila euro, fino a oltre 200 mila euro, per ottenere l’estensione massima della concessione.

© Riproduzione riservata