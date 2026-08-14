Un ricco cartellone con tanti eventi per tutti i palati culturali e musicali. È il festival “Estate a Santu Lussurgiu 2026” che propone due serate di musica rock e d'autore nella amena borgata di San Leonardo de Siete Fuentes, nel sagrato della Chiesa romanica. Domani 𝟏𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 alle 𝟐𝟐 sale sul palco la band 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐨𝐮𝐬 𝟑, per un concerto rock n' roll, un mix di energia per tutti gli appassionati fino a notte fonda.

Domenica 𝟏𝟔 è il turno del trio formato da 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐧𝐲 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐡𝐞𝐝𝐝𝐮, voce e chitarra, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐮 batteria e 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐥𝐮𝐜𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐜𝐮 basso, che incanterà il pubblico con un revival intenso ed emozionante dedicato ad Andrea Parodi, uno degli interpreti più autentici e rappresentativi della musica sarda.

Due concerti con la magia della musica, e la suggestiva forza della poesia sonora, per valorizzare la rinomata borgata montana di San Leonardo, organizzate dal Comune di Santu Lussurgiu, con il Centro Commerciale naturale Bantzigallelle e la Pro Loco.

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