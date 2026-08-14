Sessanta posteggi per il commercio ambulante e una graduatoria costruita soprattutto sulla presenza storica alla Festa del Rimedio. Il Comune ha definito aree e criteri per l’edizione 2026 della manifestazione, in programma il 7 e 8 settembre, dando il via alla procedura per l’assegnazione degli spazi.

Le domande ammesse alla graduatoria sono quelle arrivate al protocollo dell’Ente entro il 9 agosto. I 60 posteggi saranno distribuiti tra le diverse categorie merceologiche: alimentare, non alimentare, commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, oltre a una quota residuale destinata a creatori di opere dell’ingegno e hobbisti.

Se le richieste saranno superiori agli spazi disponibili, a pesare sarà innanzitutto il numero di presenze continuative ed effettive nelle ultime dieci edizioni della stessa festa, sommando anche quelle eventualmente maturate dall’ultimo dante causa. In caso di parità, si guarderà all’anzianità dell’impresa, quindi agli operatori senza altri posteggi nella manifestazione e, come ultimo criterio, all’età, con precedenza al più giovane.

Le aree individuate sono via delle Grazie, via Santa Maria Bambina, piazza Santa Maria Bambina e l’area sterrata adiacente alla Basilica, confinante con la provinciale 1 e la statale 292.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune almeno dieci giorni prima della festa. Gli interessati avranno poi altri dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. Successivamente gli operatori saranno convocati per l’assegnazione materiale del posteggio, con data, ora e luogo comunicati attraverso il sito comunale ed eventualmente la stampa locale. Chi ha presentato una domanda tardiva o incompleta, non ha allegato la documentazione richiesta o non si presenta alle operazioni sarà considerato rinunciatario, lasciando spazio agli spuntisti presenti.

© Riproduzione riservata