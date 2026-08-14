Gonnostramatza, attivato il nuovo servizio digitale per la sicurezza della popolazioneIl nuovo canale informativo garantisce a tutti i cittadini la massima tempestività nella ricezione delle allerte meteo diramate dalla Protezione civile regionale
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Il Comune di Gonnostramatza ha attivato il nuovo servizio digitale per la sicurezza della popolazione. Infatti, da qualche giorno è attivo il nuovo canale informativo pensato per garantire a tutti i cittadini la massima tempestività nella ricezione delle allerte meteo diramate dalla Protezione civile regionale.
Un nuovo progetto dell’amministrazione comunale, che prosegue l'impegno verso l'innovazione digitale e la tutela del territorio. Il sistema raccoglie e pubblica istantaneamente i bollettini ufficiali diramati dal Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo della Protezione Civile Sardegna. L'obiettivo è quello di informare la popolazione in modo chiaro e immediato sullo stato di allerta e fornire le corrette norme di comportamento da seguire in caso di emergenza, compresi i contatti utili.
Attraverso questo sistema ci saranno le informazioni immediate tramite il portale del Comune, il canale ufficiale Telegram, per ricevere gli avvisi d'emergenza direttamente sul cellulare, e tramite la pagina Facebook, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.