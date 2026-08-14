Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio nel territorio del comune di Samugheo, nella località "Perdi Scheddazzu". Nel tentativo di domarlo il Corpo Forestale ha dispiegato tre mezzi aerei della flotta regionale: un elicottero leggero e il Superpuma – entrambi decollati dalla base elicotteristica di Fenosu – supportati da un terzo elicottero proveniente dalla base di Sorgono.

Data la gravità dell'incendio, successivamente si è reso necessario anche l’intervento di un Canadair (Can14) della flotta nazionale, oltre ad altri due elicotteri: un altro Superpuma, decollato dalla base di Alà dei Sardi, e un mezzo proveniente da San Cosimo.

A terra il coordinamento dei velivoli è affidato al direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Villaurbana.

Per contrastare l'avanzata delle fiamme è sceso in campo anche il Gauf (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) di Oristano, il nucleo specializzato del Corpo Forestale che applica tecniche avanzate e controfuoco per contenere gli incendi più difficili.

Quella odierna si sta rivelando una giornata impegnativa per il Corpo forestale già al lavoro su altri cinque incendi.

(Unioneonline/A.D.)

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