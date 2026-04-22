Scatta la disinfestazione a Torre Grande, dove le zanzare sono già tornate a farsi sentire con insistenza, anticipando di fatto la stagione estiva. Il Settore Ambiente della Provincia ha disposto due nuovi interventi per contenere la proliferazione nel centro costiero.

Le operazioni, affidate alla società Nuova Prima, sono in programma per sabato 25 e giovedì 30 aprile 2026, a partire dalle 00:01. Il trattamento interesserà il centro abitato, la pineta dal porticciolo al pontile e l’area attorno alla biblioteca comunale, zone dove la presenza di insetti è già segnalata in aumento.

Durante le operazioni saranno adottate specifiche misure di sicurezza. È vietato circolare nelle aree interessate durante l’erogazione dell’insetticida; si raccomanda inoltre di mettere al riparo piccoli animali domestici e oggetti utilizzati da bambini e adulti. Particolare attenzione anche agli alimenti: frutta e ortaggi eventualmente esposti non dovranno essere consumati per almeno sei giorni.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario degli interventi potrà subire variazioni e sarà riprogrammato. Nel frattempo, l’invito ai cittadini è quello di collaborare, evitando ristagni d’acqua nelle aree private, principale causa della diffusione delle zanzare. Una battaglia che, come ogni anno, si gioca su più fronti e che stavolta è iniziata con largo anticipo.

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