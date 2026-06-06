L’area ambientale SIC Sos Mulinos sta tornando all'antico splendore. La località delle celebri cascate rivive grazie ai lavori di difesa del suolo, antierosione e messa in sicurezza, con la convenzione tra Comune e Direzione Regionale della Protezione Civile.

Un’opera strategica, con un finanziamento regionale di 280mila euro, che ha interessato un costone di circa 1 chilometro di lunghezza soprastante la strada provinciale 15, per uno sviluppo di 10 metri di altezza, con pulizia, rimozione di arbusti, e vegetazione bassa.

Altri lavori della programmazione comunale in ambito rurale la sistemazione della strada di penetrazione agraria “Marzacche”, che punta a rafforzare la viabilità rurale per le attività agricole garantendo maggiore accessibilità, sicurezza e sostegno alle attività produttive locali.

Soddisfazione dell'amministrazione comunale guidata da Annalisa Mele: «siamo contenti per il lavoro svolto e per i finanziamenti ottenuti perché rappresentano un passo concreto verso una migliore vivibilità delle nostre campagne. La messa in sicurezza della strada di Marzacche si aggiunge infatti agli interventi già programmati sulla strada di Pranos, contribuendo a creare una rete viaria più sicura ed efficiente per cittadini, agricoltori e operatori del settore».

L’amministrazione continua a portare avanti con determinazione gli interventi per il territorio e le campagne, infatti «stiamo sta procedendo con l’iter relativo alla messa in sicurezza della strada di Crastu, con un finanziamento regionale ottenuto di 250 mila euro, e abbiamo partecipato ai bandi regionali sulla viabilità rurale, candidando ulteriori progetti per la sistemazione delle strade di Serra e Crastula, con l’obiettivo di migliorare collegamenti fondamentali per il comparto agricolo e per la valorizzazione delle aree interne».

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