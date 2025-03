In occasione della “Sagra de Su Pani ‘e Saba”, ritorna il Concorso Fotografico “Sini in uno Scatto”, dedicato all’identità culturale, paesaggistica e naturalistica del piccolo comune di Sini. Il prossimo 25 aprile, in occasione della trentesima edizione della sagra, i partecipanti al concorso, stando a contatto con i valori identitari del paese, dei suoi abitanti e del suo territorio potranno cogliere lo scatto giusto per individuare ciò che lo rappresenta.

Il Contest è aperto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età entro il 16 maggio prossimo. Il partecipante potrà essere fotografo professionista e hobbista, e potrà scegliere tra 3 differenti soggetti: la Sagra, gli scorci del paese e naturalistici del paese e del territorio di Sini, gli alberi monumentali, Bosco di “Cracchera”. È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante. Gli scatti potranno essere inviati dal 25 aprile al 16 maggio via e-mail (proloco.sini@gmail.com). La mostra delle foto selezionate per la nomina del vincitore e la cerimonia di premiazione, si terrà durante la manifestazione Monumenti Aperti, a maggio. I premi previsti sono di 200 euro per la categoria Professionisti e di 100 euro per quella degli Hobbisti.

