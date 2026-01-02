Dopo sette mesi dalla presentazione pubblica, la Cittadella sportiva di Torangius entra nella fase decisiva. Il Comune ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione decennale del grande polo sportivo cittadino, un’operazione che vale circa due milioni di euro di ricavi stimati sull’intera durata della gestione.

Il bando, online da questi giorni, dà tempo agli operatori interessati fino al 30 gennaio 2026 per presentare le offerte. L’obiettivo è garantire una gestione stabile e continuativa di un’area di 65 mila metri quadrati, pensata non solo per la pratica sportiva ma anche come spazio di aggregazione.

«Sono molto felice, era uno dei miei obiettivi principali – spiega l’assessore allo Sport Antonio Franceschi – e lo dico non solo da assessore, ma anche da ex dirigente sportivo. Il bando consentirà al gestore di realizzare nuovi impianti e una club house, elementi fondamentali per far crescere la cittadella».

La concessione comprende campi da calcetto e basket, padel coperti e scoperti, aree per beach volley e beach tennis, pista di pattinaggio, spazi per attività a corpo libero, oltre a una zona picnic e a una vasta area verde utilizzabile per eventi e manifestazioni. Il Piano economico-finanziario allegato stima ricavi complessivi per circa 2 milioni di euro, con una fase iniziale di assestamento e il raggiungimento dell’equilibrio economico dal terzo anno. Restano fuori dalla concessione, almeno per ora, la palestra e i campi da tennis: la prima sarà riqualificata, mentre per i secondi sono allo studio soluzioni alternative.

Il capitolato impone obblighi chiari – apertura fino alle 23, manutenzione e presidio dell’area – in cambio di una struttura già pronta e di una prospettiva economica definita. Ora la partita passa ai potenziali gestori.

