Nuovi cumuli di rifiuti abbandonati a Torangius e il Comune passa alle vie legali. Dopo le segnalazioni delle ultime settimane, l’amministrazione comunale ha annunciato di aver già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per gli episodi accertati nei mesi scorsi, mentre la Polizia locale sta portando avanti nuove indagini sugli ultimi casi segnalati nel quartiere.

Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili e, una volta conclusi gli accertamenti, trasmetteranno ulteriori denunce all’autorità giudiziaria. «Non si tratta di semplici comportamenti incivili, ma di condotte che possono assumere rilevanza penale e che saranno perseguite con la massima determinazione - afferma il sindaco Massimiliano Sanna – Non è ammissibile che per colpa di pochi si vanifichino gli sforzi dei tanti cittadini che rispettano le regole e quelli del personale comunale e del gestore del servizio di igiene urbana».

Duro anche l’intervento dell’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda: «Quello che sta accadendo a Torangius è inaccettabile. Alcuni continuano a trasformare spazi pubblici e aree frequentate dai cittadini in discariche abusive, ignorando ogni regola di convivenza civile e di rispetto per l’ambiente». L’assessora ha inoltre ribadito che «ogni episodio sarà segnalato alla Procura e perseguito nelle sedi competenti».

Secondo il Comune, l’abbandono dei rifiuti non compromette soltanto il decoro urbano, ma genera problemi ambientali, igienici e di sicurezza, oltre a comportare costi aggiuntivi per la bonifica delle aree interessate. L’amministrazione annuncia quindi il rafforzamento dei controlli e l’utilizzo della videosorveglianza, rinnovando l’appello ai cittadini affinché segnalino comportamenti sospetti.

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