Il rinnovo delle prescrizioni di farmaci ora si può chiedere anche compilando un modulo on line: è la novità dell’ambulatorio di Cure primarie (ex Ascot) della Casa di Comunità di Oristano.

Ecco come. Per completare il modulo, presente nel sito della Asl, è necessario accedere con un account Google. Quindi sarà possibile compilarlo e inviarlo online in modo rapido e sicuro. Le prescrizioni potranno essere ricevute tramite fascicolo sanitario elettronico, via mail oppure ritirate allo sportello della Casa di Comunità di Oristano, in via Michele Pira 48, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle 14.00.

Oltre ai dati anagrafici del paziente, nel modulo dovranno essere indicati i farmaci richiesti, il confezionamento e il dosaggio, il numero di confezioni necessarie, l’eventuale codice di esenzione ticket e la modalità con cui si desidera ricevere la prescrizione.

La compilazione del modulo on line si somma alle due precedenti modalità semplificate per la richiesta di prescrizioni ripetibili di farmaci, avviate in via sperimentale nella Casa della Comunità di Oristano. Oltre alla compilazione del modulo online, è possibile anche scaricare il modulo dal sito www.asl5oristano.it e, dopo averlo compilato, inviarlo all’indirizzo e-mail prescrizionicdc.oristano@asloristano.it.

In alternativa, chi non avesse la possibilità di compilare il modulo online o di inviare la richiesta via e-mail, potrà richiedere il modulo cartaceo per il rinnovo della prescrizione alla postazione di front office della Casa della Comunità di Oristano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 10. Quindi occorrerà compilarlo e riconsegnarlo alla postazione di front office, dove si potrà anche ritirare la prescrizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle 14.

«Grazie a queste tre modalità semplificate di richiesta delle prescrizioni rinnovabili di farmaci – afferma il direttore sanitario della Asl 5 Roberto Irde – è possibile non solo evitare ai pazienti con patologie croniche lunghe attese per la richiesta di una prescrizione, ma anche consentire al medico di dedicarsi principalmente alle visite dei pazienti». «Continuiamo a lavorare per la ricerca di soluzioni che servano a migliorare la qualità della vita dei pazienti, in particolare di quelli affetti da patologie croniche – afferma la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina – L’obiettivo è estendere questo servizio anche alle altre Case della Comunità e ambulatori straordinari di cure primarie del territorio».

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