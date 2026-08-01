Santa Giusta, il Comune è al lavoro per riattivare la Consulta giovani del paeseLa domanda di candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il 6 agosto 2026
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Il Comune di Santa Giusta vuole riattivare la Consulta Giovani. Ecco perché da pochi giorni è possibile candidarsi per farne parte. Possono richiedere l'iscrizione all'assemblea della Consulta, con diritto di voto, i giovani cittadini residenti nel Comune di Santa Giusta di età compresa tra i 15 ei 35 anni.
L'iscrizione è consentita a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 15esimo anno di età. Possono altresì aderire all'assemblea, senza diritto di voto, i giovani temporaneamente domiciliati nel Comune di Santa Giusta, rientranti nella medesima fascia d'età.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il 6 agosto 2026. La domanda deve essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it. È possibile anche inviarla tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@comune.santagiusta.or.it. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio amministrativo o alla Polizia locale.