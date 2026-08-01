Un luogo della città per custodire il ricordo di Fra Piero Casu. È questo l’obiettivo della mozione presentata dai consiglieri di opposizione, primo firmatario Francesco Federico, che propone di intitolare al frate francescano un giardino, un’area verde o uno spazio pubblico nei pressi del convento e della chiesa di San Francesco. L’atto impegna sindaco e Giunta ad avviare le procedure necessarie e a coinvolgere la comunità francescana nell’individuazione dell’area più idonea.

Nella mozione si ricorda che Fra Piero Casu, scomparso nel 1992, «ha rappresentato per la città di Oristano una figura di straordinario valore umano, religioso e sociale». Per lunghi anni, nel convento e nella chiesa di San Francesco, è stato «un punto di riferimento per tantissimi oristanesi, in particolare giovani, malati, detenuti, persone in condizioni di fragilità e famiglie in difficoltà», dedicando la propria vita «al servizio degli altri».

I consiglieri sottolineano inoltre che «la sua costante presenza tra la gente, l’autentico spirito francescano, la disponibilità all’ascolto e l’attenzione verso gli ultimi hanno lasciato un ricordo ancora oggi vivo nella comunità oristanese». Da qui la proposta di dedicargli uno spazio pubblico, che rappresenterebbe «un segno concreto e duraturo di gratitudine da parte della nostra Città», mantenendo vivi i valori di solidarietà, prossimità e servizio che hanno caratterizzato la sua missione.

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