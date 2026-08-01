Al parco Don Peppi aghi e un quadro elettrico aperto. Denuncia il degrado all'interno di un’area pubblica quotidianamente frequentata da bambini e famiglie, il consigliere di minoranza del Comune di Cabras Antonello Manca.

Questo dopo la segnalazione di una cittadina che ha riferito di aver trovato il quadro completamente aperto, con i cavi fuori sede e privi di isolamento, e di averli riposizionati all’interno per evitare possibili pericoli, dal momento che sua figlia stava giocando nelle immediate vicinanze.

«Quanto accaduto è estremamente grave e impone un intervento immediato. È inaccettabile che un’area destinata ai bambini e alle famiglie presenti situazioni di potenziale pericolo come la presenza di aghi abbandonati e di un quadro elettrico non messo in sicurezza - dichiara Manca - Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire con la massima urgenza per rimuovere i rifiuti pericolosi, mettere definitivamente in sicurezza il quadro elettrico, verificare lo stato dell’intera area e programmare una manutenzione costante del parco. È inoltre necessario intensificare i controlli affinché episodi simili non si ripetano. La sicurezza dei cittadini, e in particolare dei bambini, deve rappresentare una priorità assoluta. Il Parco Don Peppi deve tornare a essere un luogo sicuro, decoroso e pienamente fruibile da tutte le famiglie di Cabras».

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