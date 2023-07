Colpo di scena a Oristano dove il sindaco Massimiliano Sanna ha revocato le deleghe agli assessori, azzerando di fatto la Giunta del Comune.

«Dopo una attenta e ponderata analisi della situazione politica venutasi a creare negli ultimi mesi, con senso di responsabilità mi sento in dovere di prendere una decisione forte, sofferta, ma necessaria con l’intento di sbloccare la crisi politica che purtroppo sta creando serie ripercussioni sulla gestione e sul governo della città – spiega Sanna -. Tra le varie soluzioni che ho preso in considerazione, per il momento, ritengo opportuno procedere ad un azzeramento dell’esecutivo aprendo un confronto con tutte le parti vive e attive della città e con le componenti politiche presenti in Consiglio che vorranno condividere l’obiettivo del bene comune e della crescita in tutti gli ambiti della nostra Oristano».

«È chiaro – aggiunge - che a questa situazione, certamente non voluta dal sottoscritto e dalla quasi totalità dei consiglieri comunali, si è arrivati dopo un periodo di immobilismo che non mi ha consentito di lavorare serenamente e soprattutto portare avanti le iniziative necessarie per la città. I progetti del PNRR, gli adempimenti amministrativi, le strategie di sviluppo e crescita, le opportunità offerte dai finanziamenti Regionali, Nazionali ed europei, mi spingono ad agire tempestivamente per trovare soluzioni di stabilità, opportunità e concretezza. Non abbiamo tempo da perdere, se ci sono le condizioni politiche occorre immediatamente un cambio di rotta e spostare l’attenzione dalle esigenze di parte a quelle della città».

«Siamo stati tutti scelti dagli elettori per governare con responsabilità, coerenza e impegno – conclude il sindaco -. Spero di trovare un’intesa e una convergenza su questi obiettivi che sono sempre stati il fondamento del mio fare politico e auspico un rinnovato governo coeso, forte, di grandi intese e che lavori al meglio avendo come unico e solo scopo la nostra Oristano. Ringrazio chi fino ad oggi ha lavorato con impegno e dedizione assolvendo agli incarichi assegnati».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata