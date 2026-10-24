Da lunedì 26 ottobre a sabato 31 ottobre saranno infatti eseguiti da Abbanoa importanti lavori sulla rete idrica nell'area di piazza Dante Alighieri.

L'intervento riguarda il collegamento tra due condotte e consentirà di potenziare l'adduzione dell'acqua nelle zone a valle della piazza, con benefici attesi soprattutto per le aree più elevate dei quartieri Tirassegno e Terridi, dove in passato si sono registrate criticità legate alla pressione e alla distribuzione idrica.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'ordinanza comunale dispone la chiusura al traffico di alcuni tratti stradali dalle ore 00 del 26 ottobre fino alle 24 del 31 ottobre. Saranno interessati il ​​tratto di viale Alghero compreso tra via Carducci e piazza Dante, quello di viale Repubblica tra via Fratelli Cervi e piazza Dante, il tratto di viale Giovanni XXIII tra via Pischedda e piazza Dante e via Parpaglia tra via Azuni e piazza Dante.

Novità anche per il trasporto pubblico. Gli autobus della linea Bosa-Montresta termineranno temporaneamente le corse in viale Alghero, alla fermata situata di fronte al Bar Muà. Per consentire il passaggio dei mezzi sarà inoltre istituito il divieto di sosta in via Manin, nei pressi dell'incrocio con via Lungo Temo.

L'amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria ea programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità. I disagi saranno limitati a pochi giorni ma permetteranno di realizzare un intervento considerato strategico per rendere più efficiente e affidabile il servizio idrico nelle zone interessate.

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