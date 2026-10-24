L’anfiteatro comunale di Scano Montiferro è nuovamente pronto ad accogliere spettacoli, manifestazioni ed eventi culturali. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di una delle strutture pubbliche più care alla comunità scanese, destinata a tornare punto di riferimento per la vita culturale e sociale del paese.

«L’anfiteatro è nuovamente pronto per ospitare gli avvenimenti culturali e gli spettacoli pubblici della comunità», commenta il sindaco Antoni Flore Motzo, sottolineando il valore dell’intervento per la restituzione alla cittadinanza di uno spazio di aggregazione e partecipazione. I lavori hanno interessato la riqualificazione complessiva della struttura, con particolare attenzione al proscenio e alle gradinate, adeguati agli attuali standard di sicurezza. Un intervento che restituisce piena funzionalità a un luogo destinato a ospitare incontri, dibattiti, manifestazioni pubbliche e appuntamenti culturali.

L’anfiteatro rappresenta infatti molto più di una semplice infrastruttura urbana: è uno spazio condiviso, nel quale la comunità può ritrovarsi, confrontarsi e rinnovare il senso di appartenenza. La sua riapertura offre nuove opportunità per la programmazione culturale e per la valorizzazione della socialità cittadina.

La riqualificazione si inserisce nel più ampio programma di riordino urbano e valorizzazione degli spazi pubblici portato avanti dall’amministrazione comunale guidata da Antoni Flore Motzo, che considera questi interventi strumenti fondamentali per migliorare la vivibilità del paese e preservarne il patrimonio identitario.

«Un'opera a cui teniamo particolarmente – sottolinea il sindaco – perché permette di tutelare la nostra storia, salvaguardare la memoria collettiva e restituire armonicamente questi luoghi al paesaggio circostante. Sono valori nei quali la nostra comunità crede profondamente».

Con il completamento dei lavori, l’anfiteatro si prepara dunque a riprendere il proprio ruolo nella vita pubblica di Scano Montiferro, confermandosi luogo d’incontro, cultura e partecipazione.

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