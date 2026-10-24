Nuovi tecnici, nuove cinture nere e due atleti qualificati per il palcoscenico nazionale. È un bilancio ricco quello dell’ASD Hobby Sport, la scuola di judo di Pirri, uscita protagonista dagli esami regionali organizzati dal Comitato regionale FIJLKAM Sardegna – Settore Judo sul tatami della Palestra comunale di Ruinas.

Lo staff tecnico del club si allarga con Giulia Pisu e Alessio Mulleri, che hanno superato le prove per la qualifica di Allenatore di Base. Luigi Mundula e Gabriele Meloni hanno invece ottenuto l’idoneità alla cintura nera 1° Dan, mentre i tecnici Roberto Rais e Matteo Camba, con un esame definito esemplare, hanno conquistato il 3° Dan.

Sul fronte agonistico, Giulia Pisu e Nicolò Diana si sono classificati al primo posto nelle rispettive categorie, staccando il biglietto per il Campionato Italiano Assoluto A2 di Judo, in programma al Lido di Ostia l’8 novembre.

«Questi risultati sono il giusto riconoscimento per il lavoro svolto con impegno, volontà e passione e rappresentano un motivo di orgoglio per gli atleti, i maestri e i dirigenti», commenta Claudio Camba, Maestro di Judo e Direttore Tecnico della Hobby Sport. «Anche le sconfitte e gli obiettivi mancati vanno condivisi, perché possono trasformarsi in nuovi stimoli ed energie per ripartire».

Il tecnico si rivolge poi direttamente ai suoi allievi: «A volte posso essere apparso troppo duro o esigente e per questo chiedo scusa. Il mio intento è sempre stato quello di spingerli a dare il meglio di sé, perché conosco le loro capacità e so che possono puntare in alto». E guarda avanti: «L’ingresso di nuovi tecnici e il conseguimento di nuovi gradi ci permettono di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo. Complimenti a tutti i neo-promossi: questo è un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza».

I numeri della sessione. Complessivamente gli esami hanno coinvolto 42 candidati, tra atleti e tecnici, valutati dalla Commissione regionale presieduta dallo stesso Claudio Camba, che è anche Presidente del Settore Judo della FIJLKAM Sardegna. Undici i nuovi Allenatori di Base e 31 i passaggi di grado Dan: 21 nuove cinture nere 1° Dan, che hanno superato le prove di kata e le verifiche sulle tecniche di proiezione e controllo, un 2° Dan e nove 3° Dan.

«La novità più rilevante per il futuro dei club sardi è la qualifica degli 11 nuovi allenatori, l’80% dei quali appartiene alla Generazione Z», sottolinea Camba.

«È la dimostrazione di come il Comitato regionale e la Federazione stiano investendo concretamente sulla formazione». I candidati hanno affrontato l’esame finale dopo un corso propedeutico incentrato su pedagogia, metodologia dell’allenamento e approfondimento dei fondamentali tecnici. «Siamo certi che questa nuova classe di tecnici garantirà un importante ricambio generazionale e contribuirà a innalzare gli standard educativi e di sicurezza nelle palestre dell’Isola».

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