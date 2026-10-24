Mattinata di disagi alla scuola secondaria Alagon di viale Diaz, a Oristano, dove i residui odorosi dei prodotti impiegati per la disinfestazione effettuata il giorno precedente hanno reso difficile la permanenza nelle aule.

Gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio dopo aver avvisato le famiglie, chiamate a organizzarsi per andare a riprendere i figli. Una situazione che ha creato non pochi problemi, soprattutto ai genitori impegnati al lavoro o impossibilitati a raggiungere rapidamente la scuola.

La vicenda ha richiamato anche l’attenzione del sindaco Massimiliano Sanna, arrivato nell’istituto per verificare direttamente le condizioni dei locali. A poter lasciare la scuola sono stati gli alunni per i quali i genitori sono riusciti a presentarsi. Le assenze saranno giustificate.

Ai disagi si aggiunge la situazione di alcune aule del piano superiore, attualmente non utilizzabili per consentire gli interventi di ripristino degli intonaci danneggiati dalle infiltrazioni.

Tra le famiglie cresce intanto il malcontento per la gestione dell’emergenza: diversi genitori avrebbero appreso quanto stava accadendo soltanto attraverso le chat delle classi, lamentando la mancanza di comunicazioni tempestive da parte della scuola.

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