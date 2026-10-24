I dissuasori sono stati installati e la pulizia dovrebbe essere effettuata nei prossimi giorni, ma resta il nodo della programmazione degli interventi. È questo il punto sollevato da Carla Della Volpe, probabile prima firmataria di un’interpellanza sulle condizioni del giardino della scuola media Deledda, ospitata nell'ex istituto Frassinetti a Oristano.

«Dopo le sollecitazioni hanno installato i dissuasori e dovrebbero procedere con la pulizia nei prossimi giorni. Il problema rimane quello della mancata programmazione che l’interpellanza evidenzia», sottolinea la consigliera.

Nel documento viene denunciato l’accumulo di guano nel giardino e lungo i viali di accesso al plesso, una situazione che rende gli spazi esterni «praticamente inagibili» per alunni e personale scolastico, impedendo le attività didattiche e ricreative all’aperto.

I firmatari richiamano anche i rischi igienico-sanitari, tra cui il pericolo di scivolamenti e la possibile diffusione di agenti patogeni e parassiti.

La contestazione riguarda soprattutto il ripetersi del problema, già verificatosi durante lo scorso anno scolastico. Secondo i consiglieri, non sarebbero stati programmati per tempo né l’installazione dei dissuasori né gli interventi di potatura e contenimento della vegetazione.

L’interpellanza chiede al sindaco e all’assessore competente di chiarire perché non sia stata predisposta una strategia preventiva, evitando di «correre ai ripari a danno ormai avvenuto».

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