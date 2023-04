Possibili nuovi sviluppi nell’inchiesta per omicidio che la procura di Oristano ha aperto per la morte di Giovanni Cuccu, il 48enne di Quartu deceduto al Brotzu dove era arrivato in fin di vita dopo una serata trascorsa a Terralba a casa di un amico.

Oggi i carabinieri del Reparto operativo e della compagnia di Oristano e il Ris stanno effettuando accertamenti tecnici irripetibili nella casa di via Eleonora D’Arborea 26 a Terralba.

Si cercano elementi utili a fare chiarezza sulla morte di Cuccu.

Il proprietario di casa, Antonio Masala, assistito dall’avvocata Rossella Oppo, ha ricevuto un avviso di garanzia, atto dovuto per consentire gli accertamenti.

L’episodio risale al 21 febbraio scorso: Cuccu era stato trovato in condizioni gravissime, Masala – finanziere in pensione - aveva sostenuto che fosse caduto e avesse sbattuto violentemente contro la spalliera del letto. Trasportato il mattino dopo al Brotzu, era morto poco dopo. Erano stati i medici a segnalare il fatto alla Procura perché avevano notato alcuni elementi sospetti. Da qui l’inchiesta per omicidio.

© Riproduzione riservata