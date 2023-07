Prima l’allontanamento dal gruppo di maggioranza guidato dal sindaco Sandro Pili, ora invece c’è la costituzione di un gruppo autonomo. La consigliera Loredana Sanna, assessora comunale ai Servizi Sociali nel mandato precedente, scopre la sua seconda carta dopo aver deciso, lo scorso 17 luglio, di prendere le distanze dal gruppo dell’attuale primo cittadino, “considerato che in 13 mesi di mandato elettorale la collaborazione proficua e collaudata, spesa nel periodo della precedente amministrazione 2017-2022, è venuta progressivamente a mancare».

Così aveva scritto l’ex assessora nel documento ufficiale inviato in Comune. E oggi ne ha inviato un altro, indirizzato al primo cittadino e al segretario comunale: “La sottoscritta - si legge - comunica la volontà di costituirsi come gruppo autonomo dal titolo "Loredana per Terralba". E chiede pertanto di avvalersi delle prerogative riservate ai capogruppo”.

Insomma, Sanna rimane nella maggioranza ma da oggi in poi non sarà più legata a nessuno. “Il mio sarà un apporto costruttivo all’interno del Consiglio comunale - ha detto pochi giorni fa - senza nessuna pretesa combattiva o di polemica sterile e inefficiente. Nella convinzione di fare la cosa più giusta nei confronti di chi mi ha sostenuta con il voto e verso la comunità”.

E chissà se nei prosimi giorni ci saranno altri colpi di scena.

© Riproduzione riservata