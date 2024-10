Vista l’importanza dell’argomento, l’affluenza non è stata quella che forse si aspettavano gli amministratori, ma a Terralba l’assemblea pubblica è stata comunque un momento utile di confronto.

Il tema era d’altronde di grande interesse, con la presentazione ufficiale del nuovo Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione, in adeguamento anche al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico.

Gli elaborati sono stati illustrati dal sindaco Sandro Pili insieme ai tecnici dello studio di ingegneria “Criteria” di Cagliari, che hanno lavorato per oltre un anno e mezzo su incarico dello stesso Comune.

«Siamo soddisfatti - afferma il sindaco Pili – perché le domande poste hanno consentito ai presenti di ottenere alcune risposte immediate rispetto ai loro quesiti, anche in merito ad alcune situazioni particolari che ora dovranno ridefinite e valutate attraverso anche il lavoro dei tecnici per conto dei privati gli che avranno tempo sino al 2 dicembre per presentare eventuali osservazioni».

Il primo cittadino giudica importante l’incontro anche «per l’illustrazione pubblica degli interventi riguardanti gli spazi pubblici che dovranno essere realizzati sia nel perimetro urbano come nelle borgate di tana Marchese e Marceddì per il migl9oramento di edifici, monumenti piazze, chiese ma anche marciapiedi, arredo urbano e illuminazione».

Ora ovviamente si resta in attesa anche il via libera del piano anche da parte degli uffici regionali. Insomma, quella con i cittadini è stata un’altra tappa dell’iter per l’adozione definitiva del piano del piano che, tra le altre cose, è stato adeguato a tutte le nuove norme urbanistiche regionali e nazionali che permetteranno di edificare nei lotti di terreno liberi, ma anche effettuare modifiche.

