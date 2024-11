In un territorio che si ritrova spesso a dover fronteggiare situazioni di grave emergenza per le forti precipitazioni piovose, riveste particolare importanza l’esercitazione promossa dalla direzione generale della Protezione Civile regionale. È coinvolta anche l’amministrazione comunale Comune capofila dell’ambito territoriale del Terralbese. L’esercitazione ha preso il via ieri (lunedì 25 novembre) con l’emissione del bollettino di criticità da parte del Centro funzionale decentrato della Sardegna e si concluderà stasera alle 18.

La simulazione ha lo scopo di verificare le relazioni e comunicazioni tra i vari centri e gli obiettivi principali, testare il processo decisionale e la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento, ma anche le procedure di intervento. Non sono previste però azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi attivati. L’esercitazione coinvolge le strutture del servizio della protezione civile che operano a livello regionale e locale con la collaborazione oltre che del Comune di prefettura, uffici territoriali del Governo e le strutture operative regionali e nazionali.

«Collaboriamo e guardiamo sempre con grande attenzione a queste iniziative», evidenzia il vice sindaco Andrea Grussu, «perché a livello di prevenzione il coordinamento risulta indispensabile tra tutti gli organismi interessati alla difesa del territorio in caso di eventi climatici straordinari».

© Riproduzione riservata