Scrivanie, armadi e tutto l'occorrente che servirà per ospitare le persone che si sottoporranno alla somministrazione del vaccino anti Covid.

A Terralba ciò che sino ad un paio di settimane fa era solo un'ipotesi ora è certezza. Operai a lavoro in queste ore per allestire il nuovo centro vaccinale. Una buona notizia dunque non solo per i residenti della cittadina, ma anche per chi abita nei paesi limitrofi.

I residenti a Marrubiu, Arborea, Uras e San Nicolò d'Arcidano che devono ricevere il vaccino non saranno più costretti quindi a raggiungere Oristano. Diventa centro vaccinale quell'enorme struttura comunale di via Napoli, sede solitamente della Livas, associazione di volontariato.

Il Comune di Terralba, in collaborazione con l’Ats, in questi giorni sta predisponendo tutti gli spazi che serviranno agli operatori tra medici e infermieri, per somministrare le dosi. Era stato il Comune di Terralba a chiedere la possibilità di istituire un hub vaccinale per il territorio terralbese.

"Finalmente riusciamo a dare una risposta concreta ai cittadini - commenta il primo cittadino di Terralba Sandro Pili -. La struttura sarà attiva tra dieci giorni circa. In questo modo sarà possibile facilitare sicuramente la vaccinazione. Purtroppo non tutti i cittadini, per vari motivi, possono raggiungere Oristano”.

