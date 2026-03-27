L’Ufficio ASCoT della Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione ospedale-territorio” della Asl 5 di Oristano ha comunicato gli aggiornamenti relativi ai turni degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali, con novità importanti per i servizi di Terralba e Sedilo, due dei centri più frequentati dagli utenti privi di medico di famiglia.

A Sedilo, l’ASCoT di via Fara subirà una variazione: il turno previsto per lunedì 30 marzo è stato posticipato a martedì 31 marzo, con apertura dalle 15.00 alle 20.00. Il servizio è rivolto ai cittadini del paese rimasti senza medico di base e garantisce visite, prescrizioni e certificazioni essenziali.

A Terralba, l’ASCoT di via Napoli 3 conferma un calendario particolarmente ampio, con aperture distribuite lungo tutta la settimana:

lunedì: 14.00 – 19.00

martedì: 8.30 – 13.30 e 9.00 – 14.00

mercoledì: 8.00 – 13.00, 9.00 – 14.00, 14.00 – 19.00 e 16.00 – 19.00

giovedì: 8.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00

venerdì: 8.30 – 13.30 e 9.00 – 14.00

sabato: 9.00 – 14.00

Un’offerta ampia che permette ai cittadini senza medico di accedere con continuità a visite urgenti e non urgenti, prescrizioni, rinnovi di piani terapeutici e altri servizi previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali.

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