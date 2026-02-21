Monsignor Antonio Soddu è il nuovo arcivescovo di SassariOriginario di Chiaramonti, ha 67 anni: fino ad oggi era responsabile della sede vescovile di Terni-Narni-Amelia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Adesso è ufficiale. Dopo i rumors degli ultimi giorni, oggi in cattedrale a Sassari, è stato annunciata, da parte dell'amministratore diocesano monsignor Antonio Tamponi, la nomina del nuovo arcivescovo metropolita della diocesi turritana. Si tratta, come ci si aspettava, di monsignor Francesco Antonio Soddu, 67enne originario di Chiaramonti, fino a oggi responsabile della sede vescovile di Terni-Narni-Amelia dal 2021.
L'alto prelato prende il posto di mons. Gianfranco Saba a cui Papa Francesco aveva dato l'incarico, il 10 aprile 2025, di Ordinario militare per l'Italia. Dopo 10 mesi arriva la nomina da parte di Papa Leone per Soddu, ex parroco del Duomo di Sassari dal 1997 al 2012 e, tra gli altri incarichi, Direttore della Caritas Diocesana turritana.