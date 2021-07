Il territorio del terralbese è pronto per l’emergenza incendi.

Sulla base della convenzione sottoscritta tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e la Regione, che prevede il potenziamento del dispositivo operativo per fronteggiare le condizioni di rischio del periodo estivo, dovute, oltreché alle particolari condizioni climatiche anche all'aumento del carico antropico nel territorio, dal 12 luglio al primo settembre, una squadra dei vigili del fuoco di cinque unità operative e due automezzi antincendio, verrà dislocata, giornalmente, nel Comune di Terralba, nei locali del plesso scolastico “E. Marcias” di Viale Sardegna, messi a disposizione dallo stesso Comune.

"Negli anni scorsi il territorio dei comuni del Terralbese è stato coinvolto da numerosi inneschi di incendio, in modo particolare durante il periodo estivo, per cui è evidente l’importanza dell’istituzione del presidio antincendio giornaliero in orario diurno a Terralba - spiega il sindaco Sandro Pili -, che consente di diminuire i tempi d'intervento, in caso d'incendio nelle zone limitrofe, in maniera tale da ridurre gli effetti dannosi dello stesso incendio. L'attivazione del presidio ha una forte finalità di interesse pubblico e costituisce indubbiamente un'azione positiva inerente la campagna antincendio che ogni anno viene posta in essere dalle istituzioni, per cui l’amministrazione oltre ad accogliere con estremo favore la decisione, si è adoperata al massimo per fare in modo che essa potesse essere concretizzata già dalla presente campagna antincendio”.

© Riproduzione riservata